"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Мураками"

В честь своего 15-летия коллектив сыграет все свои самые знаменитые хиты. За годы существования у группы вышло семь полноценных альбомов. "Мураками" в переводе с японского – "серединная часть горы, которая вечно стремится вверх".
Поклонников коллектива ожидает заряд юношеского максимализма, драйва и дерзости, облаченного в мелодичный поп-рок. Каждый сможет получить отличные эмоции на этом потрясающем музыкальном вечере.
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее "Дни.ру" разыгрывали Beauty Box от марки "Черный Жемчуг".
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