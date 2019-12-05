"Дни.ру" дарят подарки: Beauty Box от марки "Черный Жемчуг"

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Четверг 5 декабря
Лента новостей
16:14
Ботокс: вся правда об уколах красоты
15:53
Россия выслала болгарского дипломата
15:38
Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом
15:02
Грязная матерщина Шнурова на сцене обернулась судом и жутким скандалом
14:42
Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
14:35
Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника
14:29
"Любят ребята других ребят": Бузова вызвала оторопь новым клипом о геях
14:22
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
14:11
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
14:10
"Запрещают ходить на горшок": звезда шоу "Дом-2" получила психологическую травму
14:05
"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор
13:59
"Хайпожор!": Бородина заткнула за пояс наглого блогера
13:57
Родившая Ирина Слуцкая показала третьего ребенка
13:50
Трампу доложили о жуткой бойне
13:08
Впервые в России: интерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr."
13:05
В Москве наградили героев со всей России
13:02
Будь мужиком: Медведев влепил пощечину трусливому Лукашенко
13:00
Россиянин купил Мальдивы за 8,5 млн рублей
12:49
Новые фото со свадьбы Виктории Лопыревой
12:47
Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина о пластических операциях, личной жизни и бывшем муже
12:40
Перенапрягся: знаменитый актер порвал половой орган на сцене
12:30
На Первом канале сделали странное заявление об отравившемся Алибасове
12:23
У подмосковного таксиста нашли килограмм героина
12:10
И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
12:03
Лучший подарок для чемпиона: мастхэвы от Gillette
12:02
Худрука Московского театра клоунады срочно реанимируют
12:01
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом
11:53
Шаляпин с Копенкиной о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре
11:49
Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым
11:40
Теперь невеста: звезда "Ла-Ла Ленда" выходит замуж
11:39
В Карелии на мужчину обрушился дом
11:12
Священник выпал из окна и разбился на глазах у жителей Хабаровска
11:09
Назойливая фанатка прилюдно атаковала Крида (видео)
11:02
Марина Зудина со странным лицом вышла в свет после смерти мужа
10:58
Не для слабонервных: российская гимнастка рухнула с большой высоты во время соревнований (видео)
10:57
Названы самые перспективные в России сферы труда
10:53
Спасибо Зеленскому: назван срок вступления Украины в НАТО
10:32
Ургант влез в скандал между Певцовым и Познером
10:28
Есть пострадавшие: в Челябинске водитель иномарки наехал на пешеходов
10:15
Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью
10:05
Пригожин не смирился с жизнью без Валерии
09:38
Тимати публично унизил любимую женщину
09:25
"Моментально влюбился": любовница предложила Григорию Лепсу пожениться
09:11
"Такое мог сделать только психопат": под Переславлем изуродовали и бросили умирать собаку
08:58
"Принцесса": певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян
08:23
Стало известно о свадьбе Джигурды и Анисиной во Франции
08:19
Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение
08:18
Ведется розыск: в Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
08:10
Крутой разворот: курс рубля укрепляется на фоне резкого роста цен на нефть
06:15
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
04:21
Разин сдержал клятву перед Малаховым
02:37
"Я затеяла это, чтобы получать роли в кино": любовница Ди Каприо высказалась об их романе
00:14
"Вид обдолбанной": Савельеву заподозрили в наркомании
22:04
"Как помет мамонта": Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой
21:47
На юго-востоке Москвы нашли труп женщины
21:41
Сын Алибасова запер мать в психушке
21:31
"Целые сутки донимали": Лещенко пострадал из-за раздутой истории с Бузовой
21:22
"Скрипали становятся все мельче": Берлин попался на выпаде против Москвы
21:11
Лазарев стал жертвой наглой кражи
21:07
Назван самый стильный мужчина в мире
20:56
"Чтоб он сдох после таких слов!": отец Фриске взорвался после громких обвинений Шепелева
20:28
Житель Коми поплатится за жестокое убийство собаки
20:20
"Заросшего" донельзя Тарзана перепутали с Николаевым
20:04
Вместо исчезновения киноцентр "Соловей" станет лучше
19:59
В Петербурге пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа
19:58
"Образ ресторанной певицы": МакSим "выдали на орехи" за несуразный наряд
19:40
Выбивали запертые двери: башню "Москва-Сити" экстренно эвакуировали
19:21
"Мне стало скучно": звезда сериала "Кухня. Война за отель" рискнула жизнью
18:51
Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне
18:22
"Тряхнула стариной!": 69-летняя Бабкина раскорячилась перед горячим красавцем
18:19
"Ослепила": Боярская восхитила "голым" фото
18:11
В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию
17:55
На встрече Зеленского с Путиным поставили крест
17:45
Как перестать обижаться: советы психолога
17:42
"К черту идите": Гузеева послала журналистов после слухов о закрытии "Давай поженимся"
17:34
Требуют ДНК-тест: новый поворот в громком скандале с наследством Гурченко
17:27
Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом
17:24
Встреча Путина и Вучича началась с казуса (видео)
17:07
Под Москвой ребенок попал в больницу после падения с кровати
17:00
"Уничижительно за ней ходить": Лещенко высказался о размере пенсии
16:29
"Аж одежда висит": муж Алсу сильно похудел после скандала с дочкой на "Голосе"
16:27
Один погиб, двое пострадали: в Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
16:20
"Побрейся, не позорься!": фото волосатой Артемовой вызвало омерзение
15:59
Налог для самозанятых распространяется на новые регионы
15:57
Любящие бабушка и дедушка обворовали сына Жанны Фриске
15:45
Две женщины устроили драку в московском метро
15:41
Зимний рецепт: яблочно-сливочный пунш
15:41
Ведущий Первого канала сообщил о раке
15:40
Россияне пришли в ужас от изуродованной Глюкозы
15:24
Депутат Ревенко: В Думе нужно работать, а не жаловаться
15:19
Германия выслала двух российских дипломатов из-за скандала с убийством
15:00
Долгожданное событие на Крымском мосту довело украинцев до припадка
14:54
Читатели "Дни.ру" оказались ярыми любителями McDonald’s
14:50
Почему дети плохо учатся в школе
14:40
"Сорвать переговоры": Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского
14:39
Мобильное приложение МКБ стало удобнее для клиентов
14:37
Под Москвой детский тренер ударил жену ножом
14:31
Модель Виктория Лопырева вышла замуж
14:30
Пельш сделал важное заявление после известия об экстренной госпитализации
14:13
В России найдена мумия 18-тысячелетнего щенка (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
ГК "КОРТРОС" доказала свое превосходство
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
Нервный Порошенко закатил истерику из-за российского газа
Стало известно об опасности зарядных устройств
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: Beauty Box от марки "Черный Жемчуг"

Фото: пресс-служба
Впервые "Дни.ру" разыгрывают среди читательниц Beauty Box. Один из самых популярных брендов в России представил несколько косметических средств, которые вы можете получить совершенно бесплатно. 
прочитано 414 раз

Каждая женщина мечтает быть красивой каждый день. Однако есть предубеждение, что красота – это молодость. "Черный Жемчуг" помогает справиться с предрассудками и быть счастливой всегда. 

 В 2019 году "Черный Жемчуг" объединяется с фондом "Равенство возможностей", чтобы поддержать социальную миссию по борьбе с общепринятыми общественными стереотипами. Фонд "Равенство Возможностей" ставит своей целью формирование модели восприятия и взаимодействия вне рамок. "Черный Жемчуг" поддерживает философию равенства возможностей женщин, чтобы в обществе вместо фразы "нужно соответствовать своему возрасту" как можно чаще слышать слова "самое время!" и "ты можешь все!"

Бренд пригласил известных представительниц прекрасного пола на свой "паблик-ток", чтобы обсудить вопросы актуальные для женщин любого возраста. Они поделились своими самыми сокровенными историями.

В качестве приглашенных спикеров выступили: Полина Гагарина, Светлана Зейналова, Валентина Ясень, Людмила Воронова, Евгения Воскобойникова и другие. 

Полина Гагарина. Фото: пресс-служба

Вдохновленный необыкновенными историями сильных женщин "Черный жемчуг" помогает поверить в свои силы и не ставить для себя никаких ограничений, ведь наше счастье в наших руках!

Чтобы получить Beauty Box в подарок достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

Больше комментариев – больше шансов победить! Ранее "Дни.ру" разыграли билеты на бесплатную лекцию звезды "Битвы экстрасенсов" Александра Литвина. 

5 декабря 2019, 15:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника
"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор
Будь мужиком: Медведев влепил пощечину трусливому Лукашенко
Спасибо Зеленскому: назван срок вступления Украины в НАТО

Шоу-бизнес

Звезда кино и сериалов получила результаты ДНК-теста от Борисова
Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом
Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак
"Сложил кулак и бил": домработница обвинила солиста группы "Корни" в истязании

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Разин сдержал клятву перед Малаховым

Продюсер доказал силу духа
Шоу-бизнес

"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки

Звезда раскрыла неожиданные подробности

Шоу-бизнес

Тимати публично унизил любимую женщину

Музыкант отказал модели в поцелуе
Общество

Беспардонная выходка жены Порошенко шокировала украинцев

Люди вне себя от ярости

Гороскоп

"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах
"Зазнался мальчик уже": Роналду разнесли за показушную выходку
"Ты еще их и фашистами назвал": Уткин жестко припечатал Дзюбу
Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову

Регионы

Долгожданное событие на Крымском мосту довело украинцев до припадка
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru