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Москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen

Фото: commons.wikimedia.org/Peteratkins (CC BY-SA 4.0)
В Сети появилось шокирующее видео. В ролике с вертолета сбросили автомобиль Gelandewagen.
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Двое мужчин из Москвы поспорили на предмет крупного контракта. Проигравший таким способом должен был утилизировать свою машину.

В столице на это не согласилась ни одна фирма, и мужчинам пришлось отправиться в Карелию. По данным "Царьграда", они заключили договор на аренду вертолета с аэропортом Пески.

20-минутный полет на воздушном судне обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, сообщает НСН. Цена автомобиля Gelandewagen в среднем составляет один миллион рублей.

20 декабря 2019, 13:56

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