Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз

Гарри помимо военных и их детей побеседовал со Сьюзи Стрингфэллоу, у которой есть пара сыновей. Принц задавал много вопросов, связанных со сложностями воспитания двоих детей одновременно, передает Harper's BAZAAR.
Миссис Стрингфэллоу сделала вывод о том, что герцог и герцогиня Сассекские скоро снова станут родителями. На прямой вопрос принц не ответил, но заговорщически улыбнулся, сказала женщина.
Военные признались, что им тяжело уезжать от семей и подолгу не видеть родных. Принц Гарри заявил, что даже представлять не хочет, каково это – быть молодым отцом-военным. Ведь дети так быстро меняются, и ему было бы жаль потерять время и не увидеть взросления своего ребенка.
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