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Общество

Маркл довела принца Гарри до депрессии

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно герцогиня Сассекская дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей жизни во дворце. Также Меган Маркл призналась, что ей тяжело жить вдали от близких под пристальным вниманием таблоидов.
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Слова супруги заставили принца Гарри задуматься об отказе от титула и переезде с семьей в США. По словам королевского эксперта Анжелы Левин, Елизавета II обеспокоена состоянием внука.

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"Мне сообщили от инсайдера, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за него. У Гарри вполне вероятно могла начаться депрессия", – цитирует Левин Teleprogramma.pro.

Она добавила, что это не самое легкое решение для Гарри, ведь ему придется оставить привычную жизнь. Необходимость принятия решения отнимает у принца жизненные силы. Младший внук королевы, по свидетельствам очевидцев, подавлен и ничем не интересуется. 

Автор: 7 ноября 2019, 11:24
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Угораздило же его жениться на ней, вот расплачивается теперь
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