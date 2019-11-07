Маркл довела принца Гарри до депрессии

Слова супруги заставили принца Гарри задуматься об отказе от титула и переезде с семьей в США. По словам королевского эксперта Анжелы Левин, Елизавета II обеспокоена состоянием внука.
"Мне сообщили от инсайдера, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за него. У Гарри вполне вероятно могла начаться депрессия", – цитирует Левин Teleprogramma.pro.
Она добавила, что это не самое легкое решение для Гарри, ведь ему придется оставить привычную жизнь. Необходимость принятия решения отнимает у принца жизненные силы. Младший внук королевы, по свидетельствам очевидцев, подавлен и ничем не интересуется.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?