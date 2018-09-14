РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении участия в структурах под председательством Константинопольского патриархата, передает РИА Новости. Также будет приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекращено поминовение константинопольского патриарха Варфоломея. Однако это не означает полный разрыв отношений между церквями. "Евхаристическое общение между церквами не прерывается", – подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.