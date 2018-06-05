Московские школьники расскажут об исследованиях Северного полюса

В четверг, 7 июня, учащиеся столичных школ представят свои работы, посвященные исследованиям Северного полюса. Слушателей ждут увлекательные рассказы о том, что скрывает океан под толщей льда, чему учит путешественников Арктика и множество другой интересной информации.

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