Московские школьники расскажут об исследованиях Северного полюса
Новый столичный образовательный проект "Большая Арктическая Экспедиция" объединил более 10 тысяч учащихся школ Москвы. Экспедиция в Арктику проходила с 19 по 25 апреля.
В ходе нее было собрано более 60 килограммов образцов природного материала, который был доставлен в Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова и Институт океанологии РАН. Школьники преодолели десятки километров северного пути, они впервые стали членами российской научной арктической станции.
В презентации исследовательских работ будут участвовать руководитель Большой арктической экспедиции, глава Лаборатории путешествий Матвей Шпаро. Перед слушателями выступят также руководитель исследовательского отряда "Барнео", "Учитель года Москва – 2017" Иван Смирнов, депутат Мосгордумы Зоя Зотова, а также сами учащиеся.
По словам Матвея Шпаро, экспедиция имеет как научное, так и воспитательное значение. "Ребятам удалось собрать ценный научный материал. Это яркий пример интеграции образования и науки", – сказал он.
Мероприятие пройдет в парке "Зарядье". Начало – в 14.00.
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