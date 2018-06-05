Осадивший журналиста по-немецки Путин удивил россиян

Пользователи Сети восхитились поведением Владимира Путина во время интервью австрийскому телеканалу ORF. Российский лидер напомнил собеседнику о правилах приличия, причем сделал это на немецком языке.

Перед официальным визитом в Вену Владимир Путин дал подробное интервью австрийскому телеканалу ORF. Зрители обратили внимание на поведение журналиста, разговаривавшего с президентом. Он несколько раз прерывал ответы российского лидера – по всей видимости, надеясь сбить собеседника с толку.

Однако Путин на провокацию не поддался. "Если Вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?" – отреагировал глава государства на попытку интервьюера прервать его слова о крушении Boeing в Донбассе.

В следующий раз Путину пришлось напоминать собеседнику о правилах приличия, отвечая на вопрос о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году. "Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" – поинтересовался он.

Пытаясь призвать журналиста к порядку, президент России даже перешел на немецкий язык: "Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen". Последняя фраза переводится как "Будьте добры, позвольте мне что-нибудь сказать".

Путину в интервью с австрийцем пришлось перейти на немецкий, чтобы тот перестал перебивать: «Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen» pic.twitter.com/PH3nagQpEb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июня 2018 г.

Россияне удивились, увидев, с какой легкостью президент переходит с одного языка на другой. Отметим, что во время публичных выступлений Путин говорит на русском вне зависимости от того, в какой стране это происходит. Такой подход связан с регламентом. Однако, судя по интервью телеканалу ORF, он без труда может поддержать беседу и на немецком.

А вот к поведению интервьюера у зрителей возникли серьезные вопросы. "На мой взгляд, журналист вел себя откровенно отвратительно", – цитирует НСН президента холдинга "Минченко консалтинг", политолога Евгения Минченко. "Задача журналиста – раскрыть собеседника, получить максимально информации. А австрийский журналист пытался просто-напросто Путина уесть", – добавил он.

