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Общество

Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за блестящую подготовку к мундиалю. Она предложила сделать город мировой футбольной столицей.
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По словам Лопыревой, новые улицы и стадионы, а также идеальная организация чемпионата создали условия спортивного торжества для россиян и болельщиков со всего мира. "Я надеюсь, что это только начало", – сказала фотомодель.

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Телеведущая уверена: в столице созданы все условия для появления новых чемпионов. С целью популяризации футбола посол мундиаля-2018 предложила провести чемпионат среди юных футболистов на стадионах "Лужники" и "Спартак", на которых сейчас играют команды ЧМ. "Я предлагаю учредить кубок мэра для молодых спортсменов, так мы дадим мощный импульс для развития наших будущих чемпионов", – добавила Лопырева.

Обращение телеведущей размещено на сайте движения в поддержку мэра Москвы "За Собянина", который был запущен писателем Сергеем Лукьяненко и бизнесменом Вадимом Дымовым. На портале можно выразить благодарность градоначальнику за позитивные изменения в жизни столицы, почитать новости объединения, посмотреть галерею участников и узнать информацию об акциях движения.

Скрин: zasobyanina.ru

В команде в поддержку Сергея Собянина сегодня несколько десятков человек – актеры, музыканты, спортсмены, общественные деятели и многие другие. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля. Главным городом мундиаля стала Москва. К мировому первенству комплексную реконструкцию прошел стадион "Лужники" и территория спорткомплекса. Вместимость арены увеличили до почти 80 тысяч мест. Стадион отвечает всем требованиям безопасности, а его многослойное – основным мировым стандартам. Именно "Лужники" принимали матч-открытие первенства между Россией и Саудовской Аравией. Игры мундиаля в столице проходят и на стадионе "Спартак". Арена построена в 2014 году, она может вместить более 45 тысяч человек.

Фото: stroi.mos.ru

Также в Москве был решен вопрос транспортной инфраструктуры. Еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна из станций которого – "Лужники" – расположена в непосредственной близости от спортивного комплекса. Недавно был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро со станцией "ЦСКА", которая находится рядом с одноименным стадионом, обеспечена подземкой и арена "Спартак".

Для болельщиков в городе действует огромная фан-зона на Воробьевых горах. Там проходят концерты звезд, болельщики на больших экранах могут наблюдать в прямом эфире за игрой любимых команд.

Автор: Иван Поляков22 июня 2018, 16:58

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