Чудесное спасение черепахи от стада слонов попало на видео
На ролике видно, как черепаха пытается уйти с водопоя, когда к воде подходит целое стадо слонов. Пресмыкающееся прячется в панцирь и перестает двигаться. Однако ясно, что даже мощная броня на спине не спасет животное, если многотонный зверь встанет на нее всем весом. Каким-то чудом слоны не наступают на черепаху, а лишь иногда сдвигают ее своими ногами и хоботами. В конце концов она находит момент и сбегает.
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