Опозоренной Собчак запретили въезд на Украину

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец". Уточняется, что она якобы сознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Также сообщается, что знаменитость в 2014 году поддерживала возвращение полуострова в состав России. Ранее официальный представитель кандидата в президенты Ксения Чудинова заявила, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским, передает РИА Новости.

Миграционная служба Украины готова рассмотреть запрос Ксении на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством. Однако, как отметила в ведомстве, такого письма им пока не приходило. "Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", – цитирует высокопоставленного украинского дипломата УНИАН.

Можно сказать, что знаменитость опозорилась из-за того, что попросила у Киева разрешения ехать в российский Крым. На вопрос, адресованный Ксении о том, зачем ей разрешение Украины, ведь там "российские избиратели", Собчак ответила, что на полуострове планирует пообщаться с "разными людьми", в том числе и с крымскими татарами, которые недовольны возникшей на полуострове ситуацией. В свою очередь депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что слова Собчак о регионе демонстрируют хамское отношение к выбору крымчан.