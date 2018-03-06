"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале

Кандидат в президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннем эфире 6 марта. Знаменитость отчитала ведущего Анатолия Кузичева.

В рамках выступления Собчак вела себя несдержанно и сделала замечание телеведущему. Речь шла о военной промышленности России. Ксения заявила, что она не приносит прибыль и лишь забирает средства из бюджета.

"За последние два года эти затраты втрое превышали расходы на образование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме. Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидят по 25 лет одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК (оборонно-промышленном комплексе)", – заявила Собчак. По ее словам, рост наблюдается только в добыче полезных ископаемых и грузообороте, а во всех остальных отраслях производства "стагнация и спад".

Анатолий Кузичев заявил, что контракты Рособоронсервиса за последний год показывают уверенный рост. При этом он отметил, что его слова относятся не к заявлению Ксении, а к самой теме. После этого Собчак подошла к ведущему и сказала, что он ведет себя некорректно, и начала отчитывать его. "Это считаю не только я, это считает и ЦИК, который делает вам замечание за то, что вы комментируете мои слова", – заявила она.

Ведущий ее прервал, отметив, что делать замечания ему могут только начальство и мама. "Вам сделал ЦИК замечание? Вы хотите, чтобы я ушла с дебатов, как Грудинин?" – нервно парировала Собчак, когда Кузичев попытался дать слово Максиму Сурайкину, кандидату от партии "Коммунисты России". Только когда следующий оратор начал выступление, Ксения отошла от стойки Анатолия Кузичева.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале YouTube дал свою оценку предвыборной кампании в президенты. Особое внимание он уделил Ксении Собчак. По мнению депутата, она сама понимает, что президентом ей не стать, и расценивает себя ведущей нового политического шоу. При этом политик назвал Собчак "политической чучундрой", которая всегда жила "в шоколаде".

"Еще недавно она с задранной юбкой выплясывала пошлые канканы на кокаиновых вечеринках Москвы, все эти эпатажные выходки были еще вчера, а сегодня она считает себя кандидатом в президенты – на высший государственный пост в стране. Это не сила воли, а бесстыдство. Собчак пребывает в амлуа политической чучундры уже давно", – заявил Милонов. "В отличие от нас, выросших в голодном Петербурге, она не проходила ни через нищету, ни через бедность, ни через голод. Она не жила жизнью России, она жила в шоколаде", – заключил депутат.