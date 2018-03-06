"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале

Крушение Ан-26 в Сирии 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Вторник 6 марта
Лента новостей
19:05
Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
18:42
К чему снится смерть
18:39
На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик
18:07
На севере Москвы случилось смертельное ДТП
17:22
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
17:21
5 советов для весеннего макияжа
17:15
Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
16:55
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
16:45
В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
16:40
Что россиянки предпочитают в сексе
16:39
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
16:33
Найдена главная причина рака
16:24
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
16:03
Беременность Лободы возмутила Лолиту
15:56
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
15:46
Как правильно послать ЕСПЧ
15:43
Как платные парковки изменили Москву
15:37
Необычные подарки на 8 Марта
15:22
Интернет признали опасным
15:09
"Пить некогда": оскандалившийся Домогаров раскрыл правду
15:00
Голый пассажир напал на стюардессу после просмотра порно
14:53
Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
14:37
Найдены новые опасности диабета
14:33
Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области
14:28
Бузова гробит здоровье ради мамы
14:21
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
14:17
Юная красотка Кафельникова показала все
14:06
Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места
13:57
Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
13:54
Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
13:43
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
13:30
Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты
13:28
На месте Московского судоремонтного завода построят жилье
13:16
Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное
13:14
Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
13:03
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
12:56
Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148
12:50
Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве
12:44
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
12:41
Названы самые водостойкие смартфоны
12:25
Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов
12:23
Гостиницу в Олимпийском проезде откроют к ЧМ-2018
12:12
Как выбрать букет на 8 Марта
12:02
Что у него в трусах: тощего Билана обвинили в разврате
12:02
"ЕР" сверила часы с муниципалитетами
12:01
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
11:56
Под Москвой трое приезжих избили охранника магазина
11:47
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
11:26
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
11:22
Малиновский после гей-скандала показал свою девушку
11:09
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
10:54
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
10:45
Располневшая Алина Кабаева прячет живот
10:35
Мазур из-за угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна
10:31
Москвичам разрешили бесплатно парковаться в центре
10:24
Интернет заменил россиянам секс и водку
10:21
Россиянин поскандалил с женой в такси и задушил ее
10:08
Почему девелоперы выбирают генподрядные организации
10:05
Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой
09:29
В Подмосковье застрелили спонсора хоккейного клуба
09:18
Певица Сати Казанова ждет ребенка
09:18
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
09:07
Убивший 19 женщин полицейский из Новосибирска умрет в тюрьме
08:41
Под Москвой мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал
08:41
Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам
08:37
После рождения сына Дапкунайте оформила развод
08:28
Наркоман убил мать Элины Мазур
08:21
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России
23:26
Назван лучший ресторан морской кухни
22:11
В Турции незаконно задержали четверых россиян
21:58
Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину
21:55
Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде
21:18
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
21:12
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
20:52
Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом
20:48
В центре Донецка взорвался автомобиль
20:39
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
20:19
К чему снится кошка
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
19:06
78-летний Виторган заплакал при родах жены
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
Медведева пошла по пути Липницкой и бросила Тутберидзе
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
17:22
Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
16:48
Володин осудил политизированность спорта и искусства
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:19
Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов
16:13
Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Собчак поймали на лжи после нападения
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
Общество

"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
Кандидат в президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннем эфире 6 марта. Знаменитость отчитала ведущего Анатолия Кузичева.

Продолжение: Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
прочитано 7052 раза

В рамках выступления Собчак вела себя несдержанно и сделала замечание телеведущему. Речь шла о военной промышленности России. Ксения заявила, что она не приносит прибыль и лишь забирает средства из бюджета. 

ПО ТЕМЕ

Ведущий Первого канала оправдался за хамский ответ Собчак

Ведущего Первого канала осадили за хамский ответ Собчак

Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире

 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"За последние два года эти затраты втрое превышали расходы на образование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме. Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидят по 25 лет одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК (оборонно-промышленном комплексе)", – заявила Собчак. По ее словам, рост наблюдается только в добыче полезных ископаемых и грузообороте, а во всех остальных отраслях производства "стагнация и спад".

Анатолий Кузичев заявил, что контракты Рособоронсервиса за последний год показывают уверенный рост. При этом он отметил, что его слова относятся не к заявлению Ксении, а к самой теме. После этого Собчак подошла к ведущему и сказала, что он ведет себя некорректно, и начала отчитывать его. "Это считаю не только я, это считает и ЦИК, который делает вам замечание за то, что вы комментируете мои слова", – заявила она.

Ведущий ее прервал, отметив, что делать замечания ему могут только начальство и мама. "Вам сделал ЦИК замечание? Вы хотите, чтобы я ушла с дебатов, как Грудинин?" – нервно парировала Собчак, когда Кузичев попытался дать слово Максиму Сурайкину, кандидату от партии "Коммунисты России". Только когда следующий оратор начал выступление, Ксения отошла от стойки Анатолия Кузичева.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале YouTube дал свою оценку предвыборной кампании в президенты. Особое внимание он уделил Ксении Собчак. По мнению депутата, она сама понимает, что президентом ей не стать, и расценивает себя ведущей нового политического шоу. При этом политик назвал Собчак "политической чучундрой", которая всегда жила "в шоколаде". 

"Еще недавно она с задранной юбкой выплясывала пошлые канканы на кокаиновых вечеринках Москвы, все эти эпатажные выходки были еще вчера, а сегодня она считает себя кандидатом в президенты – на высший государственный пост в стране. Это не сила воли, а бесстыдство. Собчак пребывает в амлуа политической чучундры уже давно", – заявил Милонов. "В отличие от нас, выросших в голодном Петербурге, она не проходила ни через нищету, ни через бедность, ни через голод. Она не жила жизнью России, она жила в шоколаде", – заключил депутат.

Автор: Валерия Нарская6 марта 2018, 15:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивляла Собчак

567

комментарии

Политика

Трамп закатил истерику после слов Путина
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
Госдума обеспечит реализацию послания президента
Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Шоу-бизнес

Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
Беременность Лободы возмутила Лолиту
"Пить некогда": оскандалившийся Домогаров раскрыл правду

Проишествия

В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
Голый пассажир напал на стюардессу после просмотра порно

Lifestyle

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Что читают женщины
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась

Бывшая жена Джигарханяна обозвала врагов
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова ждет ребенка

Говорят, артистка находится на раннем сроке

Спорт

"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм супруга
Шоу-бизнес

Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки

Говорят, мальчик постоянно ходит с подслушивающим устройством

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести

Спорт

Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России

Регионы

Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru