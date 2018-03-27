С Россией поделятся отравой для Скрипаля

Несмотря на то, что британские политики уже успели "выяснить" состав химического вещества, который был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, настоящие специалисты со своими выводами не спешат. Результаты, по словам генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю, следует ожидать не раньше, чем через две-три недели. После этого информацией об отраве для бывшего российского разведчика поделятся в том числе и с Россией. Впрочем, она в списке претендентов на получение данных оказалась не на первом месте. "Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами. Вначале с Великобританией", – цитирует "Утро" Ахмета Узюмджю.