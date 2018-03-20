"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила

Татуировка на теле одного из участников группы Дятлова содержала зашифрованное послание. Его разгадал исследователь обстоятельств гибели альпинистов Валентин Дегтерев.

Почему Семен Золотарев оказался в группе Дятлова – загадка, считает уральский исследователь. По данным Дегтерева, выпускник Минского института физкультуры до поступления в вуз воевал, прошел с Красной армией до самого Берлина. Младший лейтенант Золотарев был приписан к пехоте, однако служил в саперной части. У него было несколько медалей, в том числе орден Красной звезды.

После окончания института Золотарев работал в вузах и школах, а в 1959-м уволился с должности инструктора и пошел в поход с группой Дятлова. Погиб он в свой день рождения – 2 февраля.

Исследователь заявляет, что у Семена была привычка представляться именем Александр. Кроме того, на руке у него была интересная татуировка, которая описана судмедэкспертами в отчете о вскрытии. "Г.С" ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", букв "Г+С+П = Д" и цифры "1921 год". Это шифрованная запись. Сам по себе шифр очень простой. Мне, к примеру, понадобилось всего полчаса, чтобы его расшифровать", – пишет Дегтерев в своем блоге.

Уральский исследователь уверен, что пятиконечная звезда и буквы "С" доказывают, что Золотарев заканчивал войну в Смерше (контрразведке). Остальные буквы Дегтерев расшифровывает следующим образом: "Готов стрелять по мразям по указу".

По мнению исследователя, татуировка – своеобразная охранная грамота. По таким наколкам бойцы и офицеры заградотрядов узнавали своих. Дегтерев подчеркивает, что это лишь его догадка, передает Рен ТВ.

Человек и закон 22.02.2018https://t.co/NSdnHTFvlT

Знаменитый #перевалДятлова. Про таинственную смерть группы туристов в горах Северного Урала написаны тысячи статей, сняты десятки документальных и даже один художественный фильм. Но загадку гибели экспедиции Дятлова до сих пор... pic.twitter.com/HrrJPrO8yW — NamTV.RU (@namtvru) 22 февраля 2018 г.

Группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название "Перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до посещения группы инопланетянами.