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Общество

Ведущий Первого канала оправдался за хамский ответ Собчак

Анатолий Кузичев. Кадр youtube.com
Анатолий Кузичев прокомментировал вынесенное Центризбиркомом (ЦИК) предупреждение за оценки и характеристики в отношении кандидата в президенты Ксении Собчак. Мужчина заявил, что знаменитость его спровоцировала.
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Телеведущий считает, что в сложившейся ситуации виновата лично Ксения. "Здесь не вопрос согласия или несогласия, а вопрос, принимаю я это замечание или нет. Конечно же, принимаю, конечно же, я со всей ответственностью к этому замечанию Эллы Памфиловой отнесусь. Просто имею право напомнить вашим зрителям, и читателям, и всем прочим, что не я начал эту бессмысленную перепалку, не я предложил перейти на личности, а кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак", – оправдался Кузичев в эфире телеканала "Царьград".

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Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ведущий уверен, что светская львица перешла грани дозволенного. Он подчеркнул, что является гражданином "свободной страны России, где никому не позволено безнаказанно оскорблять другого гражданина свободной страны". При этом ведущий Первого канала признал, что перепалка была неуместной.

Ранее Центризбирком поддержал жалобу одного из кандидатов в президенты – Ксении Собчак – и вынес устное предупреждение Анатолию Кузичеву. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать никаких характеристик Ксении Собчак и оценок, поскольку это недопустимо.

Напомним, перепалка произошла 1 марта во время очередного раунда телевизионных дебатов на Первом канале. Собчак сказала, что Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебивает участников дебатов. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" – не растерялся ведущий.

Автор: Людмила Фоканова2 марта 2018, 21:48
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