Известный блогер нашел интересную причину побывать на Камчатке

Популярный блогер Артем Кондратьев, более известный как Артем Кей, нашел интересную причину слетать на Камчатку. Молодой человек пояснил, что хочет быть первым, кто проголосует на выборах президента России 18 марта,
С этой целью он запланировал перелет в Петропавловск-Камчатский, передает телеканал "360". Блогер отметил, что уладил все необходимые для голосования в другом городе формальности.
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