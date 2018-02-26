В РПЦ сообщили о тяжелой болезни патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перенес тяжелое заболевание – воспаление легких. "В этом году Святейший также совершал большинство богослужений первой недели, несмотря на перенесенную пневмонию. Доктор очень расстраивался и пытался отговорить его от участия в службах", – сообщил пресс-секретарь священника Александр Волков.
Сейчас патриарх чувствует себя хорошо. "Молитесь, пожалуйста, о здравии нашего предстоятеля. Впереди сложный график", – цитирует Волкова FlashNord.
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