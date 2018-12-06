Украинские десантники подняты в воздух у границы России

Украина стягивает войска к российской границе. Президент Петр Порошенко отдал приказ военным о передислокации в важные для обороны направления.

Подразделения десантно-штурмовых войск и технику передислоцируют поближе к российской границе. Танки и БРТ движутся в сторону России, передает Ura.ru.

"С военного аэродрома на Житомирщине подразделения десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы согласно утвержденным планам", – написал Порошенко у себя в Twitter.

Ранее сегодня, 6 декабря, Верховная рада приняла решение, которое осложнит и без того непростые отношения России и Украины. Нардепы разрешили своим военным открывать огонь на поражение на границе. Фактически депутаты подставили их, ведь в случае даже незначительного вооруженного конфликта с Россией у них не будет никаких шансов. Очевидно, что парламентарии не могут простить нашей стране задержание моряков после провокации в Черном море.

Полезут на наши штыки

Эксперты рассказали о подготовке провокаций ВСУ на границе с РФhttps://t.co/PBUTko4fvq pic.twitter.com/8Muvvm2Vuw — Георгий Таманец (@1Georg607) 6 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.

После этого президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней. Изначально украинский лидер планировал, что особый режим будет действовать два месяца и тогда можно будет отменить запланированные на март 2019 года президентские выборы. Но Верховная рада отказалась от предложения верховного главнокомандующего и сократила сроки действия военного положения.