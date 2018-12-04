Новая провокация: весь украинский флот вышел в море

Весь немногочисленный флот Украины поднят по тревоге. Пограничные корабли и катера погранслужбы приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море.

Все корабли находятся в море, заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Это связано в том числе с введением военного положения. Для координации действий военных создано морское региональное управление, пишет РИА Новости.

Ранее на Украине в полную боеготовность были приведены все подразделения Службы безопасности, а также соединения и части Вооруженных сил страны, а на линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе были замечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые готовит украинская армия.

Милитаристская истерия, охватившая Украину, привела к тому, что люди бросились в магазины за солью и спичками. Причем поводом для этого стало заявление Петра Порошенко, который попытался успокоить сограждан, призвав не скупать товары первой необходимости. Народ заволновался: если власть говорит, что дефицита не будет, то надо срочно бежать в магазин.

НАТО поможет Украине модернизировать ВМС https://t.co/jDxmuR7PPy — MiGnews (@mignewscomua) 4 декабря 2018 г.

25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь, крымские суды арестовали моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской границы. В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной Киевом провокацией.