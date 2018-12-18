Два Деда Мороза подрались из-за клиента (видео)
Инцидент произошел 17 декабря. Маленькая девочка попросила сфотографировать ее с Дедом Морозом. Повышенное внимание к актеру не понравилось его коллеге, который сам хотел оказаться в кадре. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.
Разгневанных актеров попыталась разнять женщина в костюме Снегурочки, но у нее ничего не вышло. На помощь подоспели прохожие. Происходящее довело ребенка до слез, передает РИА ФАН.
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