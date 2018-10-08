Это лишь начало: какие провокации ждут Кремль после дела Скрипалей

Дело Скрипалей – лишь один из этапов плана Запада по дискредитации России. Подобного рода провокации повторяются с интервалом в три года, и конца этим играм западных спецслужб пока не предвидится, уверен Андрей Луговой.

Англосаксы ведут свою игру против России. Провокации, подобные инциденту с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери, будут повторяться, уверен Андрей Луговой. Российский офицер и депутат Госдумы напомнил, что его обвиняли в убийстве Литвиненко, а было еще дело Магнитского, расследование катастрофы Boeing над Украиной. Все эти дела объединяет то, что ни в одном из них не предъявлено никаких доказательств, но виноватой назначена Россия.

По теории Лугового, каждые три года американцы или англичане "начинают громкую историю вокруг России". Это похоже на тайный план западных спецслужб по дискредитации страны. "С начала 2000-х, когда Россия стала заявлять о себе как о державе с самостоятельной политикой, стали появляться разного рода провокации глобального геополитического характера, поэтому я не исключаю, что такая операция существует. Она не может не существовать, если проанализировать то, что происходило за последние 15 лет", – цитирует Лугового "Комсомольская правда".

В деле Скрипалей британцы оказались более подготовленными, чем в случае с отравлением бывшего офицера спецслужб Александра Литвиненко. Лондон выдает информацию дозированно, чтобы держать напряжение. Даже сделал паузу летом, во время отпусков.

Что касается Александра Петрова и Руслана Боширова - якобы офицеров ГРУ, они абсолютно не похожи на людей, имеющих отношение к военному делу. Луговой уверен, что их растерянность перед телекамерами вызвана отсутствием привычки. А также, видимо, тем, что их поездка в Солсбери была связана с каким-то "мутным" бизнесом, но не имеющим отношения к деятельности спецслужб.