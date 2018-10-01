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Общество

Перевал Дятлова: новые загадки странной трагедии

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Уральский исследователь Валентин Дегтерев усомнился в подлинности последних фотографий туристов, пропавших в феврале 1959 года. Он нашел на одном из снимков студентов, отправившихся на перевал Дятлова, "лишнюю" ногу.
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Дегтерев проанализировал фото. Он отметил, что на нем шесть человек. При этом трое роют землю лыжными палками или лопатами. Двое стоят у них за плечами. А еще один турист из группы Дятлова лежит на снегу за их спинами.

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"В самом начале я подумал, что это нога того, кто роет снег в центре. Но на втором снимке хорошо видно, что ноги у него в другой стороне. А нога того, кто лежит у него за спиной, немного согнулась в колене", – цитирует исследователя Ura.ru. Он добавил, что на втором фото на перевале Дятлова нет двух человек.

Валентин Дегтерев предположил, что турист лежит на снегу. Другие же участники экспедиции Дятлова делают укрытие для группы.

Уралец уверен, что на снимках могут быть не пропавшие туристы на перевале Дятлова, а любые другие. При этом Дегтерев обратил внимание на тот факт, что лица людей на фото разглядеть невозможно.

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Публикация от Урал в инстаграме (@ural.insta)

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова. 

Автор: Валерия Нарская1 октября 2018, 13:44

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