В Москву придет аномальная жара

Синоптики поспешили обрадовать тех, кто успел погрузиться в глубокую осеннюю депрессию. В предстоящие выходные, 9 и 10 сентября, в Москву придет бабье лето, а на следующей неделе и вовсе ожидается настоящая жара.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", уже в субботу, 9 сентября, фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума, погода будет очень комфортная. В ночные часы ожидается +7…+12 градусов, а днем – до +15…+20.

В воскресенье, 10 сентября, потеплеет еще больше. Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов. На следующей неделе в столицу придет аномальная для сентября субтропическая жара. Температура продолжит стремительно повышаться, ночью потеплеет до +11…+16 градусов, а к среде, 13 сентября, столбики термометров покажут до +23…+28 градусов. Как подчеркивают синоптики, такой характер погоды соответствует середине лета.

Сейчас в Москве настоящая осень. Последнее время дневные температуры не превышают +12...+14 градусов тепла. При этом похолодание сопровождается обильными осадками.

Вечером 7 сентября в Одинцовском районе Московской области и вовсе выпал снег с градом. О погодной аномалии рассказали очевидцы. "Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Снег быстро засыпал весь капот", – заявил местный житель. Из-за непогоды на улицах Подмосковья ненадолго образовались сугробы.