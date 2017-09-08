В Москву придет аномальная жара
Как сообщили в центре погоды "Фобос", уже в субботу, 9 сентября, фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума, погода будет очень комфортная. В ночные часы ожидается +7…+12 градусов, а днем – до +15…+20.
В воскресенье, 10 сентября, потеплеет еще больше. Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов. На следующей неделе в столицу придет аномальная для сентября субтропическая жара. Температура продолжит стремительно повышаться, ночью потеплеет до +11…+16 градусов, а к среде, 13 сентября, столбики термометров покажут до +23…+28 градусов. Как подчеркивают синоптики, такой характер погоды соответствует середине лета.
Сейчас в Москве настоящая осень. Последнее время дневные температуры не превышают +12...+14 градусов тепла. При этом похолодание сопровождается обильными осадками.
Вечером 7 сентября в Одинцовском районе Московской области и вовсе выпал снег с градом. О погодной аномалии рассказали очевидцы. "Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Снег быстро засыпал весь капот", – заявил местный житель. Из-за непогоды на улицах Подмосковья ненадолго образовались сугробы.
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