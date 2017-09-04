Арестованный Серебренников прогулялся по Москве
Арестованный режиссер Кирилл Серебренников вышел на первую разрешенную судом прогулку. Режиссера во время променада сопровождал защитник Дмитрий Харитонов. Через десять минут прогулки режиссер вернулся домой, сообщает Рен-ТВ.
Во остальном постановление Басманного суда после состоявшегося днем 4 сентября судебного заседания осталось без изменений. Также режиссеру отказано в визитах к нему домой уборщицы и священнослужителя.
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