В Москве объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен на 2 сентября. В столичном регионе ожидается сильный туман, передает RT со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении метеорологов.



В ночь на субботу, 2 сентября, возможна переменная облачность, без осадков, местами – туман. Столбики термометров опустятся до +11 градусов.