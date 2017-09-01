В Москве объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен на 2 сентября. В столичном регионе ожидается сильный туман, передает RT со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении метеорологов.
В ночь на субботу, 2 сентября, возможна переменная облачность, без осадков, местами – туман. Столбики термометров опустятся до +11 градусов.
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