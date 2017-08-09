В Москве атмосферное давление бьет рекорд

Синоптики зафиксировали в Москве рекордно высокое атмосферное давление. К 11:00 этот показатель достиг значения 757,4 миллиметра ртутного столба.
В последний раз атмосферное давление было таким высоким в 1983 году. Тогда максимум составил 755,8 миллиметров ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".
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