В Москве атмосферное давление бьет рекорд

Синоптики зафиксировали в Москве рекордно высокое атмосферное давление. К 11:00 этот показатель достиг значения 757,4 миллиметра ртутного столба.

В последний раз атмосферное давление было таким высоким в 1983 году. Тогда максимум составил 755,8 миллиметров ртутного столба, сообщает портал "Метеоновости".