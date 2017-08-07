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Общество

Путин приказал повысить качество похорон в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Scholz, F.
Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Он предложил распространить московский опыт их оказания на всю страну.
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На сегодняшний день в Москве в похоронной сфере активно участвует государство. Однако это не решает проблему деятельности серых агентов, оборот которых в стране достигает 120–150 миллиардов рублей.

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Причинами проблем в сфере ритуальных услуг являются несогласованность действий местных органов власти, отсутствие единых стандартов оказания услуг и устаревшая законодательная база. В итоге на похоронном рынке растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10–15 раз дороже.

Правительству был передан целый список поручений по этой сфере. В его основу легли итоги проверки исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в первом полугодии 2017 года, сообщает "Коммерсантъ".

Владимир Путин предлагается внедрить бесплатную организацию услуг по погребению по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Также говорится о формировании единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране.

Вместе с тем, предлагается создавать и коммерческие кладбища. Это решит проблемы, связанные с резервированием мест под захоронение на платной основе. Еще одной проблемой является отсутствие полного перечня мест для захоронения. По данным Минстроя, в России 80 тысяч кладбищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз выше.

Автор: Людмила Фоканова7 августа 2017, 08:25

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