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Общество

В Москве появятся археологические музеи под открытым небом

Фото: vk.com/mystreetmos
В Москве будут созданы археологические музеи под открытым небом, где все желающие смогут увидеть старинные артефакты, найденные в процессе работ по программе "Моя улица". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству Хохловской площади в центре города.
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По словам градоначальника, Хохловская площадь – это настоящая жемчужина Москвы, поскольку именно на ней были найдены хорошо сохранившиеся 500-летние останки стены Белого города – одного из рубежей обороны древней столицы. "Впервые в Москве создается открытый археологический парк, где могут и жители Москвы, и туристы полюбоваться стариной Москвы, где смогут проходить культурные мероприятия", – сказал Сергей Собянин.

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И это при том, что раньше на этом живописном месте, пропитанном обоянием старого города, планировалось возвести торговый центр с подземным паркингом. Однако когда строители обнаружили фрагмент стены Белого города длиной 64 метра, все работы были заморожены. После этого объект находился в законсервированном состоянии.

До того момента стена Белого города считалась полностью утраченной. Построенные в 1580-х годах зодчим Федором Конем фортификационные сооружения были снесены спустя триста лет императрицей Екатериной II из-за ветхости. После этого на их месте были разбиты прогулочные зоны, которое мы теперь знаем под названием Бульварное кольцо.

Начало новой жизни Хохловской площади было положено в 2016 году. Тогда на портале "Активный гражданин" более 170 тысяч москвичей высказались за то, чтобы создать на ее месте археологический парк.

Хохловская площадь. Фото: vk.com/mystreetmos

Главная достопримечательность площади – фрагмент стены Белого города – будет бережно отреставрирован, став органичной частью окружающей городской среды. Увидеть древнюю кладку сможет любой желающий.

Кроме реставрации фрагмента Белого города, во время благоустройства Хохловской площади будет создан открытый амфитеатр. Площадь будет разделена на верхний и нижний ярус. Верхний будет находиться на уровне Покровского бульвара, а нижний пройдет по уровню стены Белого города.

Верхний ярус будет включать в себя широкую прогулочную зону с летними верандами и кафе, а также удобными деревянными скамейками для отдыха. Кроме того, на нем появятся велопарковки, информационная стелла, а также уличные фонари с энергосберегающими лампами.

Хохловская площадь. Фото: vk.com/mystreetmos

Нижний ярус будет пространством для проведения различных культурных мероприятий под открытым небом. В вечернее время это место будет особенно завораживающим: стену Белого города будут освещать софиты, появится светодиодная подсветка. На верхнем и нижнем ярусах появятся также деревья, которые создадут комфортную тень для окружающих, позволив им в знойный день укрыться от жары.

Тротуары и пространство у археологического памятника будут покрыты специальным искусственным материалом, который состоит из песка, каменной крошки и вяжущей эпоксидной смолы. Такое пористое покрытие обладает высокой прочностью, вода проходит через него, не образуя луж. Это обеспечит максимально комфортные условия для прогулки в любых погодных условиях.

В настоящий момент благоустройство Хохловской площади завершено на 75%. Достопримечательное место планируется открыть для всеобщего обозрения ко Дню города.

Всего же, как подчеркнул Сергей Собянин, в рамках "Моей улицы" было найдено около 10 тысяч ценных артефактов. Они пополнили запасы Музея Москвы. "Кроме этого мы хотим, чтобы около полутора десятков мест стали открытыми археологическими памятниками: либо в таком открытом виде, либо в витринах на разных участках улиц будут созданы такие удивительные места, где горожане смогут полюбоваться стариной, увидеть, что было в Москве и на этих улицах столетия назад", – сказал столичный градоначальник.

Помимо Хохловской площади, для музеефикации рассматривается и ряд других достопримечательных мест в центре Москвы. Среди них подземная часть палат  Нарышкина на Петровке, колодец Мытищенского водопровода на Сретенке, участки исторической брусчатки на Земляном Валу, Варварке, Сретенке, Пречистенке, Волхонке и Тверской, белокаменные подземные слухи на Старой и Новой площадях и Москворецкой набережной, а также многие другие объекты.

В 2017 году в рамках реализации программы "Моя улица" будут благоустроены 89 объектов, включая 49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город. Среди них Бульварное и Садовое кольца, реконструкция которых началась еще в прошлом году, Лубянская площадь, территории вокруг нового парка "Зарядье" у стен Кремля, Якиманская, Краснопресненская и Пречистенская набережные, улицы Волхонка, Пречистенка, а также множество других улиц, переулков, набережных и площадей центральной части столицы.

Автор: Иван Поляков4 августа 2017, 15:51

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