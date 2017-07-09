Смертью Носика заинтересовались следователи

Сотрудники Следственного комитета изъяли документы о смерти российского журналиста Антона Носика. Специалисты проверят достоверность данных о кончине общественного деятеля.

Материалы проверки по факту смерти Антона Носика находились в полиции. Теперь этим делом будут заниматься сотрудники управления СК по Московской области.

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Первое, на что обратят внимание правоохранители – причины смерти журналиста. По предварительным данным, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне алкогольного отравления.

Полицейским не удалось обнаружить признаков насильственной смерти Носика, сообщил изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Тело погибшего было отправлено на экспертизу.

Напомним, о кончине журналиста стало известно утром 9 июля. Правоохранители установили, что Носик умер на даче одного из своих друзей, там он отмечал день рождения.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, Носик был первопроходцем российского интернета. "С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений", – написал глава кабинета министров на своей странице в социальной сети Facebook.