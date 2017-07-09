Вдова о последних часах жизни Носика
В беседе с журналистами вдова сообщила, что знает о случившемся. Она отметила, что тело Носика находится в морге города Мытищи.
"У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче", – цитирует ее Russia Today. Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, известие о смерти Антона Носика появилось в Сети утром 9 июля. Информацию о случившемся подтвердили блогер Илья Варламов и владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.
Последний призвал не трогать близких умершего. "Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Антон Носик – известный в России журналист, блогер и общественный деятель. Был редактором крупнейших национальных интернет-изданий, работал менеджером в компании "Рамблер".
Криминальная история из СССР без прикрас
Актер снимется в клипе звезды "Дома-2"
Тело отправлено в Мытищинский морг
Предположительно, туристы отравились грбами