Синоптики пообещали ужасную вторую половину лета

Метеорологи сделали неутешительный прогноз на оставшееся календарное лето. Жителей Центральной России ждут смерчи, ливни с грозами и град.

В МЧС заявили, что в июле среднюю полосу России вновь ждут проливные дожди и шквалистые ветра. Противоположная ситуация – на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока, где из-за засухи и экстремальной жары возможны пожары, пишет газета "Известия".

"Лето уже жарким не будет... 2 июня была отмечена снежная крупа. Начиная с 1947 года, в Москве в июне ни разу не выпадали твердые осадки", — цитирует издание ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко. Впрочем, по его словам, заморозков не ожидается до осени.

Специалист подчеркнул, что 2017 год выдался необычайно влажным – велика вероятность наводнений, подтоплений и паводков. Однако то, что было аномалией, в условиях меняющегося климата становится нормой, добавил Локощенко. В свою очередь директор Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил, что в Центральном регионе скоро начнут бушевать смерчи.

Главная проблема заключается в том, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать, уверены синоптики. Чаще всего о разгуле стихии становится известно за несколько часов.

Чтобы предупредить максимальное число граждан, МЧС тестирует систему оповещения через соцсети. "Сейчас используются новые методы работы. Площадкой для предупреждения людей о неблагоприятных погодных явлениях стали социальные сети – "ВКонтакте", "Одноклассники", – говорит начальник Управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович.

И тут есть доля правды�� #дожди#гделето? Публикация от Дашуля (@mrs_dasha15) Июл 5 2017 в 10:33 PDT

По его словам, этот метод работы позволяет сократить время доведения информации. Кроме того, таким образом можно лично предупредить каждого пользователя о надвигающейся угрозе. Метеорологи советуют жителям Центральной России не убирать далеко теплую одежду и обогреватели и внимательно следить за прогнозами погоды.