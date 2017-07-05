МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение

Столичное управление МЧС сообщило о резком ухудшении погодных условий. Вечером 5 июля в Москве ожидается гроза и сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду, передает РИА ФАН.
Жителям города и гостям столицы рекомендуют переждать непогоду в помещении. Тем, кого ливень застанет за рулем, следует быть более внимательными на дороге.
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