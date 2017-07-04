Москву предупредили о приближении града

Столичное управление МЧС обновило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. Специалисты считают, что вечером 4 июля на город обрушится гроза с градом.
Скорость ветра местами будет достигать 17 метров в секунду. Москвичам рекомендуют переждать непогоду дома, а если такой возможности нет – быть внимательными за рулем.
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