Москву предупредили о приближении града

Столичное управление МЧС обновило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. Специалисты считают, что вечером 4 июля на город обрушится гроза с градом.

Скорость ветра местами будет достигать 17 метров в секунду. Москвичам рекомендуют переждать непогоду дома, а если такой возможности нет – быть внимательными за рулем.