Синоптики передумали отменять лето

Сотрудники Гидрометцентра заявили, что лето в столице все же будет. Москвичей ждет несколько теплых дней в конце июля и начале августа.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в указанный период столбики термометров покажут около 25 градусов тепла. По его словам, это будут самые теплые дни оставшейся части лета. "И по предварительным, фоновым, вероятностным оценкам, будет распространяться и область высокого давления во второй половине июля", – цитирует его агентство "Москва".

Тем не менее он добавил, что любые расчеты синоптиков на срок свыше десяти дней являются приблизительными. "По этим фоновым расчетам во второй половине июля еще будут теплые дни с температурой 25 градусов. Но это не значит, что весь период будет теплым", – пояснил Роман Вильфанд.

Более того, он подчеркнул, что в эти теплые дни ожидаются как осадки, так и повышенное давление. "Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше", – заключил он.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что в течение текущей недели из-за высотного циклона ясного неба и солнца не предвидится. "Наоборот, по прогнозу, на Москву, как говорят синоптики, "садится" высотный циклон, поэтому погода будет облачная с кратковременными дождями", – заявил Вильфанд.

enter; width:100%;"> А вы в курсе, что месяц лета уже прошёл? �� Или проплыл? Публикация от ТРЕНЕР ДИЕТОЛОГ МОСКВА (@fit_sport) Июн 30 2017 в 11:18 PDT

Напомним, что в Москве и области 3 июля 2017 года ожидается сильный ветер, дождь и гроза, в МЧС уже объявили желтый уровень опасности. Непогода не покидает столицу уже несколько дней подряд. Пользователи социальных сетей регулярно публикуют в интернете различные фотографии и видеозаписи, на которых зафиксированы поваленные деревья, подтопленные улицы и разбитые стекла машин.

