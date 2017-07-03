Раскрыта тайна природных аномалий

Трагедия на озере под Челябинском Погода в Москве Умер Яковлев из "Иванушек" Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Понедельник 3 июля
Лента новостей
22:31
Что стало с Алексеем Потехиным из группы "Руки Вверх!"
22:25
В Госдуме допоздна обсуждали защиту прав дольщиков
22:02
В Сети появился бесконечный источник кошачьего урчания
22:01
В Одессе сорвалась "Ликвидация" с Машковым
21:55
Глава Сбербанка в Чечне объявлен в розыск
21:42
Внучка Ефремова о расставании с мужем и романе с Ельциным
21:40
В Бостоне автомобиль протаранил толпу пешеходов
21:26
За что любят мультфильм "Гадкий я"
21:19
Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери
20:44
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
20:24
Россиянам запретили оставлять детей в машине без присмотра
20:24
Молодежь собралась в Крыму на форум "Таврида"
20:21
Чаплин пугает смертью после показа "Матильды"
20:16
В "Орленке" открылся Фестиваль визуальных искусств
20:15
Эксперты ждут конкуренцию на осенних выборах
19:44
На севере Москвы угнали Gelandewagen за 15 миллионов
19:33
Хаматова подписала Путину слезное письмо
19:30
Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг
19:17
Радужный кот Беляш попался на гей-пропаганде
19:12
Под Вологдой ребенок надышался газом для зажигалок и умер
18:14
От мужа Боярской остались кожа да кости
18:10
Госдума наведет порядок в долевом строительстве
18:02
Затяжные летние дожди провоцируют депрессию и хандру
17:43
Шарапова оголилась в спортзале (видео)
17:24
Найден механизм защиты от старения и рака
17:15
Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
16:46
Меркель и Макрон предложили Путину Украину на завтрак
16:42
Пьяные взрослые довели до смерти детей на лодке под Челябинском
16:38
5 самых недорогих курортов Черного моря
16:16
Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы
16:07
Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни
16:02
Звезда "Дома-2" раскрыла тайну жутких пятен на теле
15:43
Боевики на верблюдах похитили 40 женщин и детей
15:38
Ливанов странно себя ведет перед свадьбой с Голубкиной
15:34
На Украине призывают устраивать теракты в России
15:32
Депутаты предложили создать реестр недобросовестных застройщиков
15:26
Следователи разобрались с делом "пьяного" мальчика
15:21
В Госдуме обсуждают проблемы дольщиков
15:18
Американские рокеры из BREAKING BENJAMIN возвращаются в Россию
15:16
Как авиакомпании обманывают пассажиров
15:14
Американскую "вакцину" от рака признали опасной
15:04
Худеющий Шнуров станет отцом
14:35
Названа десятка самых доступных в России автомобилей
14:22
Бузова с мужским голосом завела толпу геев
14:22
В Подмосковье следователь на Porsche сбил пенсионерку и скрылся
14:18
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
14:00
Джигурда без вести пропал после получения наследства
13:57
Движение на Ленинградском шоссе заблокировано
13:51
Наташа Королева: Хочется на все плюнуть!
13:49
На смену московскому дождю идут страшные катаклизмы
13:41
Мир покоряет "жирная" диета
13:20
Киркоров метит в президенты
13:17
Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве
13:14
Земле из-за Трампа грозят кислотные дожди
13:07
Алексей Панин: Моя дочка связалась с плохой компанией
13:02
Водопроводчики спасли москвичку от изнасилования
12:56
Mercedes-AMG GLC 43: Уличный зверь
12:43
Падчерица прибрала к рукам деньги актера Бориса Химичева
12:43
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания
12:42
Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной
12:39
Министр призвал россиян пить вино ради беби-бума
12:20
Участник смертельного ДТП отчислен из МГИМО
12:14
Фриске с изменившейся фигурой рассказала об угрозе
12:09
Мара Багдасарян угодила под суд из-за вояжа в Дагестан
12:05
Как на самом деле живут в Северной Корее
12:04
Москвичи сходят с ума из-за депрессивного лета
11:50
Путин приветствовал участников "Тавриды"
11:38
Медики рассказали о состоянии Владимира Этуша
11:27
Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян
11:23
Рекордный отток капитала из России не напугал экспертов
11:23
Пелагея пошла к Эрнсту за миллион долларов
11:22
На детской площадке в Москве ребенка покалечило каруселью
11:14
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций
11:10
Из-за сбоя в движении на МЦК произошло столпотворение
10:57
Максакова заявилась на важную встречу в дырявом платье
10:47
Названа опасность полета на альфу Центавра
10:45
Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге
10:43
У Евгения Осина отказали ноги
10:42
Москвичей предупредили о новой опасности погоды
10:08
Девушек весом больше 49 кг затравили за снимки в бикини
10:02
Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики
10:02
Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский актер
09:47
Молодая жена об уходе от Ивана Краско
09:34
Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец
09:30
У "Почты России" сменился гендиректор
09:14
Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали тотальное возмущение
09:00
Российские ученые нашли способ выводить людей из комы
08:50
Названа причина гибели детей на озере под Челябинском
08:47
В столичной больнице пьяный пациент избил медбрата
08:31
Москва развеяла положительный миф о Трампе
08:30
Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка
08:09
Россиянам станет проще платить за коммуналку
08:09
Названы самые коррумпированные отрасли в стране
08:04
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
08:03
МЧС предупредило столичных автомобилистов о сильном тумане
19:37
Неверов раскрыл секрет эффективной работы депутатов
17:59
Грабитель хотел зарезать москвичку за проездной
17:47
Сборная Португалии получила бронзу на Кубке конфедераций
17:35
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)
17:25
Пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
Джигурда без вести пропал после получения наследства
Москвичи похоронили лето
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
У Евгения Осина отказали ноги
Общество

Раскрыта тайна природных аномалий

Фото: GLOBAL LOOK press\twitter.com/Iamgolubev
Все погодные аномалии, которые мы сейчас наблюдаем, являются вполне закономерными. И дело тут не в теории заговора, согласно которой на нас тестируют некое климатическое оружие...
прочитано 1321 раз

Так, например, таролог Марианна Абравитова считает, человечество подошло к очень непростому этапу с точки зрения обмена энергии. По ее словам, вся проблема в современных людях, которые излучают негативную энергетику.

ПО ТЕМЕ

Синоптики передумали отменять лето

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

На смену московскому дождю идут страшные катаклизмы

 Погода в Москве

Сюжеты Погода в Москве

"Градус напряженности и агрессии сильно подскочил. Эта энергетика стала очень разрушительной. Между тем Земля, как живой организм, который стремится к гармонии, реагирует на все, что с ней происходит и реагирует очень логично. Природные катаклизмы или простая непогода – это всегда следствие витающей над Землей энергии, которую излучает население. Против такой разрушительной энергии наша планета и взбунтовалась, Земля словно хочет "смыть" весь этот негатив. В этом смысле то, почему именно на территории нашей страны лето как таковое до сих пор отсутствует, – это хороший повод задуматься. Скорее всего, негатива в умах наших граждан в силу множества политических, экономических и других причин крайне много", – уверена таролог.

Эксперт дает неутешительный прогноз. "Можно с уверенностью сказать, что лета мы лишили себя сами. Нам надо готовиться к длительному периоду непогоды. Однако и это еще не самое страшное. В истории есть множество примеров тому, как природные катаклизмы послужили человечеству уроком в самом страшном смысле этого слова. Землетрясения, извержения вулканов, сильнейшие ураганы – все это запросто может спровоцировать население той или иной точки земного шара лишь силой мысли. Совет здесь можно дать лишь один – каждый должен начать с себя. Помните о том, что какую энергию вы отдаете в этот мир, такая к вам и возвращается, как на бытовом уровне, так и в масштабах всей Земли. Думайте о хорошем, друзья, концентрируйтесь на любви, созидании и старайтесь умеренно реагировать даже на самые плохие новости", - посоветовала Марианна Абравитова.

enter; width:100%;">

Публикация от Дни Ру (@dniru)

Гипнолог Геннадий Гончаров также уверен, что изменения в погодных условиях и аномалиях связаны исключительно с действием человека против окружающей среды и природы. "Экология испорчена, и Земля на это реагирует. Не ценится ни экология, ни природные ресурсы. Добыча природных ископаемых, нефти, изменение атмосферного давления в связи с бесконечным транспортным сообщением – это нечто похожее на ядерную зиму, которую предсказывали ранее, – пугает Гончаров. – В нашей стране существовала некая полярность – холодная зима и теплое лето. Теперь же зима становится теплее, а лето холоднее. В результате этого смешения получается унылая и тоскливая погода. Из-за потери связи с природой возникает проблема и повышенной смертности среди населения и не только в нашей стране".

По его словам, нужно внимательно относиться не только к проблеме загрязнения атмосферы, но и к вырубке деревьев. "Сейчас массово подрубают деревья, срезают крону. Это нарушает жизнедеятельность всего дерева, в него попадает влага, образуются микробы и дерево умирает. От этого начинается изменение влажности, баланса в атмосфере, что и несет за собой общие природные изменения. И вообще, прогноз неутешительный. В ближайшее время еще могут начаться пожары и возгорание старых умерших вулканов", – добавил он. 

3 июля 2017, 20:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смертельная буря прошла по Москве

567

комментарии

Политика

Меркель и Макрон предложили Путину Украину на завтрак
Москва развеяла положительный миф о Трампе
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
Порошенко предложил украинцам жить на свалке

Шоу-бизнес

Корчевников: Максакова находится под прицелом
Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
Внучка Ефремова о расставании с мужем и романе с Ельциным

Проишествия

В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
В Москве жестоко избили известную фигуристку
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания

Lifestyle

Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
Худеющий Шнуров станет отцом
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
Забытые звезды российского кино
Шоу-бизнес

Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни

Артистка сильно похудела за последние месяцы
Политика

Меркель и Макрон предложили Путину Украину на завтрак

Главы государств встретятся на саммите G20
Общество

Синоптики передумали отменять лето

В Гидрометцентре рассказали о нескольких теплых днях в июле
Спорт

Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)

Она не смогла сдержать слезы на пресс-конференции

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"
Что стало с убийцей Михаила Круга
Бизнес-гороскоп на июль

Фоторепортажи

Как на самом деле живут в Северной Корее
Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики
Олега Яковлева проводили в последний путь
Самой сексуальной женщине планеты – 50

Спорт

Шарапова оголилась в спортзале (видео)
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций
Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец

Регионы

Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной
Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян
Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru