Раскрыта тайна природных аномалий

Все погодные аномалии, которые мы сейчас наблюдаем, являются вполне закономерными. И дело тут не в теории заговора, согласно которой на нас тестируют некое климатическое оружие...

Так, например, таролог Марианна Абравитова считает, человечество подошло к очень непростому этапу с точки зрения обмена энергии. По ее словам, вся проблема в современных людях, которые излучают негативную энергетику.

"Градус напряженности и агрессии сильно подскочил. Эта энергетика стала очень разрушительной. Между тем Земля, как живой организм, который стремится к гармонии, реагирует на все, что с ней происходит и реагирует очень логично. Природные катаклизмы или простая непогода – это всегда следствие витающей над Землей энергии, которую излучает население. Против такой разрушительной энергии наша планета и взбунтовалась, Земля словно хочет "смыть" весь этот негатив. В этом смысле то, почему именно на территории нашей страны лето как таковое до сих пор отсутствует, – это хороший повод задуматься. Скорее всего, негатива в умах наших граждан в силу множества политических, экономических и других причин крайне много", – уверена таролог.

Эксперт дает неутешительный прогноз. "Можно с уверенностью сказать, что лета мы лишили себя сами. Нам надо готовиться к длительному периоду непогоды. Однако и это еще не самое страшное. В истории есть множество примеров тому, как природные катаклизмы послужили человечеству уроком в самом страшном смысле этого слова. Землетрясения, извержения вулканов, сильнейшие ураганы – все это запросто может спровоцировать население той или иной точки земного шара лишь силой мысли. Совет здесь можно дать лишь один – каждый должен начать с себя. Помните о том, что какую энергию вы отдаете в этот мир, такая к вам и возвращается, как на бытовом уровне, так и в масштабах всей Земли. Думайте о хорошем, друзья, концентрируйтесь на любви, созидании и старайтесь умеренно реагировать даже на самые плохие новости", - посоветовала Марианна Абравитова.

enter; width:100%;"> Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 30 2017 в 4:22 PDT

Гипнолог Геннадий Гончаров также уверен, что изменения в погодных условиях и аномалиях связаны исключительно с действием человека против окружающей среды и природы. "Экология испорчена, и Земля на это реагирует. Не ценится ни экология, ни природные ресурсы. Добыча природных ископаемых, нефти, изменение атмосферного давления в связи с бесконечным транспортным сообщением – это нечто похожее на ядерную зиму, которую предсказывали ранее, – пугает Гончаров. – В нашей стране существовала некая полярность – холодная зима и теплое лето. Теперь же зима становится теплее, а лето холоднее. В результате этого смешения получается унылая и тоскливая погода. Из-за потери связи с природой возникает проблема и повышенной смертности среди населения и не только в нашей стране".

Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 14 2017 в 6:07 PDT

По его словам, нужно внимательно относиться не только к проблеме загрязнения атмосферы, но и к вырубке деревьев. "Сейчас массово подрубают деревья, срезают крону. Это нарушает жизнедеятельность всего дерева, в него попадает влага, образуются микробы и дерево умирает. От этого начинается изменение влажности, баланса в атмосфере, что и несет за собой общие природные изменения. И вообще, прогноз неутешительный. В ближайшее время еще могут начаться пожары и возгорание старых умерших вулканов", – добавил он.