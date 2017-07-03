Москвичи сходят с ума из-за депрессивного лета

По прогнозам синоптиков, возвращения лета в столичный регион на этой неделе ждать не стоит. Специалисты предупредили о новом "ветхозаветном потопе".

Начало новой рабочей недели ознаменовалось проливным дождем. После короткой передышки от ливней на выходных москвичи вновь попали под влияние непогоды, что и обсуждают активно в соцсетях. Многие отмечают, что картина за окном не вдохновляет – скорее загоняет в депрессию.

"Это лето, как осень... Сегодня утром я несколько раз чуть не утонула по дороге на работу. А самое ужасное, что в сентябре это продолжится, и да здравствует, депрессия!!, здравствуйте, стрессы, плохое настроение, головные боли и заболевания, вытекающие из всего этого", "Кратко о лете… #влуже #дождь #москва", – пишут пользователи Instagram, публикуя красноречивые фото.

Прогнозы синоптиков на июль также не радуют. По данным московского метеобюро, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Однако интенсивность дождей начнет постепенно снижаться.

"До десяти миллиметров может сегодня выпасть в течение дня", – цитирует сотрудника метеобюро РИА Новости. При этом месячная норма осадков в июле в Москве составляет 94 миллиметра.

#moscow #москва #потоп #затопило Публикация от Vladislav Lukin (@luvlse) Июн 30 2017 в 8:53 PDT

Настоящего лета москвичам ждать в ближайшее время не приходится. "Пока нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что к нам вернется настоящее лето. В результате довольно активной циклонической деятельности Среднерусскую равнину почти каждый день будут поливать дожди различной интенсивности. Температура опустится ниже нормы июля", – цитирует ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Олега Прокофьева НСН.