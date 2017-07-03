Москвичи сходят с ума из-за депрессивного лета
Начало новой рабочей недели ознаменовалось проливным дождем. После короткой передышки от ливней на выходных москвичи вновь попали под влияние непогоды, что и обсуждают активно в соцсетях. Многие отмечают, что картина за окном не вдохновляет – скорее загоняет в депрессию.
"Это лето, как осень... Сегодня утром я несколько раз чуть не утонула по дороге на работу. А самое ужасное, что в сентябре это продолжится, и да здравствует, депрессия!!, здравствуйте, стрессы, плохое настроение, головные боли и заболевания, вытекающие из всего этого", "Кратко о лете… #влуже #дождь #москва", – пишут пользователи Instagram, публикуя красноречивые фото.
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Это лето как осень.. Пелось в одной песне.. Сегодня утром я несколько раз чуть не утонула по дороге на работу. Пришлось обходить залитые пешеходные переходы, чтоб вода не была мне по щиколотку. Не очень-то это похоже на лето, а самое ужасное, что в сентябре это продолжится, и "да здравствует депрессия!!!", здравствуйте стрессы, плохое настроение, головные боли и заболевания, вытекающие из всего этого.. Поэтому, совсетую всем отпуск и вообще, уезжайте все по домам, там прекрасная погода, честное слово!)) Всем добра и лета!!! #лето #июль #2017 #психология #стресс #дождь #утро #доброеутро #москва #проспектмира #лужи #ливень #rain #moscow #strees #weather #summer #july
Прогнозы синоптиков на июль также не радуют. По данным московского метеобюро, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Однако интенсивность дождей начнет постепенно снижаться.
"До десяти миллиметров может сегодня выпасть в течение дня", – цитирует сотрудника метеобюро РИА Новости. При этом месячная норма осадков в июле в Москве составляет 94 миллиметра.
Настоящего лета москвичам ждать в ближайшее время не приходится. "Пока нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что к нам вернется настоящее лето. В результате довольно активной циклонической деятельности Среднерусскую равнину почти каждый день будут поливать дожди различной интенсивности. Температура опустится ниже нормы июля", – цитирует ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Олега Прокофьева НСН.
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