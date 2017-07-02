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Москвичи похоронили лето

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На столицу с новой силой обрушились ливневые дожди. Жители Москвы начали прощаться с летом, которое, по прогнозам синоптиков, в Центральную Россию уже не вернется.
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Мощный ливень начался в Москве днем 2 июля. На это событие тут же отреагировали пользователи социальных сетей: жители столицы не устают записывать на видео капризы погоды и делиться необычными снимками в социальных сетях.

Некоторые и вовсе потеряли надежду на теплую погоду. "Наша компания (человек 15) толпилась под тремя черными зонтиками. Мы похоронили лето", – пишет один из пользователей социальной сети Twitter. Его поддержали другие жители города, которые также начали прощаться с летом.

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Публикация от Катрин (@kattrin_z)

"Шел второй день, второго месяца лета. Картина та же! Ничего не меняется!" – сетует один из интернет-пользователей. "Нынешнее лето не перестает радовать водными процедурами", – шутит другой. "В такую погоду котиков и виски должны раздавать бесплатно!" – уверен третий комментатор.

Напомним, сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето в Москву в 2017 году уже не вернется. По его словам, температура вряд ли будет достигать даже +25 градусов. Специалист предположил, что открыть купальный сезон в такую погоду вряд ли удастся.

Напомним, "погодные качели" начались в Москве еще в мае. Последний месяц весны удивил жителей столицы снегом. Затем эстафету принял дождливый июнь, которые признали самым холодным за последние 14 лет.

Автор: Евгений Мышко2 июля 2017, 16:09
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