Москвичи похоронили лето
Мощный ливень начался в Москве днем 2 июля. На это событие тут же отреагировали пользователи социальных сетей: жители столицы не устают записывать на видео капризы погоды и делиться необычными снимками в социальных сетях.
Некоторые и вовсе потеряли надежду на теплую погоду. "Наша компания (человек 15) толпилась под тремя черными зонтиками. Мы похоронили лето", – пишет один из пользователей социальной сети Twitter. Его поддержали другие жители города, которые также начали прощаться с летом.
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"Шел второй день, второго месяца лета. Картина та же! Ничего не меняется!" – сетует один из интернет-пользователей. "Нынешнее лето не перестает радовать водными процедурами", – шутит другой. "В такую погоду котиков и виски должны раздавать бесплатно!" – уверен третий комментатор.
Напомним, сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето в Москву в 2017 году уже не вернется. По его словам, температура вряд ли будет достигать даже +25 градусов. Специалист предположил, что открыть купальный сезон в такую погоду вряд ли удастся.
Напомним, "погодные качели" начались в Москве еще в мае. Последний месяц весны удивил жителей столицы снегом. Затем эстафету принял дождливый июнь, которые признали самым холодным за последние 14 лет.
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