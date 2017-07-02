Москва справилась с последствиями "бури века"

Столичные власти отчитались о проведении работ по ликвидации последствий урагана, который обрушился на Москву 30 июня. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что город почти оправился от "бури века".

"Удалено порядка 2,5 тысячи поваленных деревьев. Наибольшее количество – почти 1800 деревьев – находились на территории Северо-Восточного административного округа", – цитирует его "Интерфакс". По словам Бирюкова, больше остальных от разгула стихии пострадали Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский районы столицы.