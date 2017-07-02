Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение. Погода в столице в ближайшие часы может значительно ухудшится.

По данным метеорологов, осадки придут в Москву утром 2 июля. Ожидается, что в столице будет гроза и ливневые дожди.

Кроме того, синоптики сообщили о значительном усилении ветра – его скорость может достигать до 15 метров в секунду. По предварительным данным, к вечеру 2 июля погода в столице должна вернуться в норму.

При грозе сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицу или по возможности отходить подальше от рекламных щитов и деревьев. Так же советуют поступать и во время сильного ветра во избежании получения травм из-за непогоды.

enter; width:100%;"> Публикация от Ksenia Lengnik (@lengnik) Июн 30 2017 в 10:14 PDT

Опасность ухудшения погоды подтвердили и в Гидрометцентре. Специалисты организации объявили в Москве желтый уровень опасности.

Напомним, 30 июня на Москву обрушилась буря века. Буквально за несколько часов в столице выпало около 60% месячной нормы осадков.

Как писали Dni.Ru, в результате непогоды погибли два человека, около 20 получили ранения разной степени тяжести. Настолько сильной бури в Москве не было с середины XX века.