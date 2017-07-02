Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
По данным метеорологов, осадки придут в Москву утром 2 июля. Ожидается, что в столице будет гроза и ливневые дожди.
Кроме того, синоптики сообщили о значительном усилении ветра – его скорость может достигать до 15 метров в секунду. По предварительным данным, к вечеру 2 июля погода в столице должна вернуться в норму.
При грозе сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на улицу или по возможности отходить подальше от рекламных щитов и деревьев. Так же советуют поступать и во время сильного ветра во избежании получения травм из-за непогоды.
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Опасность ухудшения погоды подтвердили и в Гидрометцентре. Специалисты организации объявили в Москве желтый уровень опасности.
Напомним, 30 июня на Москву обрушилась буря века. Буквально за несколько часов в столице выпало около 60% месячной нормы осадков.
Как писали Dni.Ru, в результате непогоды погибли два человека, около 20 получили ранения разной степени тяжести. Настолько сильной бури в Москве не было с середины XX века.
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