Москвичам пообещали грозу с градом

Синоптикам снова нечем порадовать жителей и гостей столицы. Росгидрометцентр предупредил, что 14 июля в Москве будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза, к тому же возможен град, передает РИА ФАН.

Температура воздуха составит +21...+23. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.