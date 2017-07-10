Прощание с Носиком пройдет 11 июля

Прощание с журналистом Антоном Носиком состоится в лектории "Прямая речь" на Ермолаевском переулке 11 июля, передает "Газета.ru". Похороны пройдут на Востряковском кладбище около 14:00.

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Напомним, о кончине журналиста стало известно утром 9 июля. Правоохранители установили, что Носик умер на даче одного из своих друзей, там он отмечал день рождения. Следов насильственной смерти журналиста обнаружено не было.