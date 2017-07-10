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Общество

Установлена причина смерти Антона Носика

Антон Носик. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вскрытие показало, что журналист и блогер Антон Носик скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Судмедэксперты также обнаружили у него целый ряд сопутствующих заболеваний, которые усугубили состояние.

Продолжение: Прощание с Носиком пройдет 11 июля
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Стала известна официальная причина смерти журналиста Антона Носика. Он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Life.ru со ссылкой на проводивших вскрытие судмедэкспертов. Также сообщается об обнаружении у погибшего целого ряда сопутствующих заболеваний.

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По оценкам специалистов, причина возникновения кардиологических проблем – в образе жизни Носика, в частности – в злоупотреблении спиртными напитками. Вскрытие обнаружило признаки, которые могут подтверждать, что смерть журналиста наступила из-за синдрома отмены – резкого отказа от алкоголя.

По другим данным, журналиста могло погубить отравление некачественным спиртным. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, необходимо дождаться результатов специальных анализов, на которые уйдет по меньшей мере две-три недели.

Напомним, о кончине журналиста стало известно утром 9 июля. Правоохранители установили, что Носик умер на даче одного из своих друзей, там он отмечал день рождения. Следов насильственной смерти журналиста обнаружено не было.

Антон Носик – известный в России журналист, блогер и общественный деятель. Был редактором крупнейших национальных интернет-изданий, работал менеджером в компании "Рамблер". Коллеги отзываются о нем как о человеке, который во многом определил вектор развития отечественного сегмента Сети.

Автор: Геннадий Куприянов10 июля 2017, 12:21

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