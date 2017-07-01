МЧС предупредило москвичей о сильной грозе

В столице до вечера субботы, 1 июля, будет действовать штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 19:00 в городе ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют горожанам обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям посоветовали ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Напомним, "буря века" обрушилась на Москву в пятницу днем. От разгула стихии пострадали 16 человек.
В годовщину смерти артиста Dni.Ru попытались выяснить обстоятельства той страшной трагедии
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