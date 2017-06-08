В "Лужниках" состоится юбилейный Красочный забег

11 июня в "Лужниках" состоится Красочный забег, участники которого раскрасят себя и столицу в яркие цвета. Горожане пробегут пять километров через разноцветные облака безопасной краски. Завершится праздник флешмобом, который обещает стать самым массовым за всю историю праздника.

В этом году марафон отмечает свое пятилетие. Обычно тысячи участников и болельщиков готовятся к нему заранее, подбирая образы и формируя команды.

ПО ТЕМЕ Водянова обмазалась краской и бежала 5 км

В предыдущих Красочных забегах успели поучаствовать герои комиксов, фантастические животные и инопланетяне. Поддерживали участников соревнования известные спортсмены, телеведущие, шоумены.

В этом году вдохновлять бегунов также будут знаменитости. В их числе ожидается теннисистка Вера Звонарева, звезда спортивного ТВ Мария Командная и телепродюсер Таш Саркисян.

Как отмечают организаторы забега, скорость здесь значения не имеет. Финишное время засчитывается только для трех самых быстрых мужчин и женщин.

По завершении соревнований троки лучших получат призы и подарки. Большой спортивный праздник традиционно завершится флешмобом, который обещает стать самым массовым за всю историю забега.

Тем же, кто решит не только посмотреть за действом со стороны, но и принять участие, стоит знать, что выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам пройдет 9 июня с 14:00 до 21:00. Также их можно будет получить и 10 июня с 11:00 до 19:00. Перед регистрацией нужно ознакомиться с условиями участия в Красочном забеге.