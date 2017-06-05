Синоптиков требуют наказывать за ошибочные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать рублем синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. По его словам, для этого необходимо создать определенный механизм.

Данное заявление министр сделал в ходе выступления на селекторном совещании в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Отметим, 29 мая, когда на столичный регион обрушился ураган, жители Москвы и области не получили своевременное предупреждение об ухудшении погоды.

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", – цитирует министра "Газета.ru". Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился на столицу 29 мая.

"Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать", – цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер выразила соболезнования семьям погибших в Москве и Подмосковье. По ее словам, профильные комитеты должны разобраться, чем занимается Гидрометцентр, поскольку нет гарантий, что подобное не повторится.

Напомним, 29 мая на Московский регион обрушился мощный ураган: порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Жертвами стихии стали 15 человек, еще около 200 пострадали. Были повреждены крыши почти 300 зданий, повалены свыше 17 тысяч деревьев.