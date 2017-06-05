На Россию надвигается погодный апокалипсис

По информации МЧС, 5 июня в Центральной России погода ухудшится. Ожидаются заморозки, ураган и наводнение.

На Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Московскую, Рязанскую, Владимировскую, Брянскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Липецкую и Тамбовскую области обрушатся дожди с грозами и град. Скорость порывов ветра в центральной части России будет достигать 15 метров в секунду, при грозе – 20 метров, передает РИА Новости.

Начало этого апокалипсиса ожидается буквально через несколько часов. Спасатели призвали автомобилистов и пешеходов держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

По данным метеорологов, настоящее лето в Москву не придет и на этой неделе. Температура воздуха не превысит +19 днем и +10 ночью, передает Life.ru.

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что прохладно будет до выходных. "Пронзительного" тепла на картах погоды в Москве пока не просматривается, добавил он.

Между тем в Челябинской области ураган уже оставил без света 20 тысяч человек, передает РЕН ТВ. Ущерб от непогоды в Свердловской составил 100 миллионов рублей.

Напомним, 29 мая на Московский регион обрушился мощный ураган: порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Жертвами стихии стали 15 человек, еще около 200 пострадали. Были повреждены крыши почти 300 зданий, повалены свыше 17 тысяч деревьев.

#а #снег #идет ❄️❄️❄️������ Публикация от Анастасия �� (@anastasiyaputyatina) Июн 2 2017 в 12:42 PDT



