Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Столичные синоптики предупредили горожан о резком ухудшении погодных условий. По данным метеорологов, после полудня 5 июня на Москву обрушатся ливни и шквалистый ветер.

В ближайшие сутки прирост осадков может достигнуть 14 миллиметров, передает "Интерфакс". Ожидается, что порывы ветра в Москве будут достигать скорости 15 метров в секунду и выше.