Как строится Второе кольцо Московского метро

В скором времени Московский метрополитен прирастет еще одним кольцом – Третьим пересадочным контуром, длина которого составит более 60 километров. Одной из первых на новой линии откроется станция "Петровский парк", расположенная рядом с Ленинградским шоссе. Корреспондент Dni.Ru лично побывал на объекте и убедился в высокой готовности станции.

"Петровский парк" будет иметь пересадку на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Последняя в силу увеличившегося пассажиропотока из северных и северо-западных районов Москвы, а также из Подмосковья, работает уже на пределе своих возможностей. "Петровский парк", который будет способен принимать более 245 тысяч человек в сути, существенно снизит нагрузку на "Динамо".

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Ну а пока на строительной площадке новой станции продолжается кипучая деятельность. Работают краны и экскаваторы, туда-сюда снуют рабочие в специальной униформе, отовсюду слышны звуки строительных инструментов.

Тот, кто в первый раз попал на строительную площадку станции метро, вряд ли смог бы разобраться в нюансах всего происходящего вокруг: обилие всевозможных конструкций, котлованов, сложенных на земле деталей и других элементов стройки.

Но не стоит обманываться: все в этом месте работает как часы, каждый находящийся здесь четко знает свое дело. Отлаженный рабочий процесс позволяет строго соблюдать поставленные ранее сроки строительства.

И если наверху еще есть над чем работать, то внутри "Петровский парк" уже практически готов. И, надо сказать, производит новая станция самые положительные впечатления.

Несмотря на то, что на окончание внутренней отделки потребуется еще некоторое время, станция уже выглядит очень эффектно и стильно. Полы отделаны уральским гранитом серого и черного цвета, стены украшены белым мрамором.

Вместе с "факельными" колоннами зеленого цвета в два ряда это придает "Петровскому парку", с одной стороны, строгость в исполнении, а с другой – представительный и даже "аристократический" вид.

При этом архитекторы решили вписать в дизайн новой станции располагающийся рядом с ней Петровский путевой дворец – памятник архитектуры XVIII века. Спускаясь или поднимаясь по эскалатору, пассажиры смогут наблюдать силуэты деревьев, которые расположатся на потолке "Петровского парка". Сами же эскалаторы украсят большими светлыми витражами. Это придаст "изюминку" новой станции, сделает ее более красочной и интересной.

Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, строительство участка от "Петровского парка" до "Делового центра" завершится к осени. По его словам, "Петровский парк" готов уже на 95%.

Что касается других станций первой очереди Второго кольца московской подземки – уже упомянутого "Делового центра", а также "Шелепихи" "Хорошевской" и "ЦСКА", – то их готовность также очень высока – от 85 до 95%. "Сейчас ведется наладка оборудования и путевых систем", – сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что приемка "Петровского парка" начнется уже через месяц. "Для того, чтобы к осени завершить все строительные работы и запустить первый участок на Втором кольце, численность рабочих будет увеличена на тысячу человек", – добавил руководитель московского стройкомплекса.

Но строительство и ввод станции в эксплуатацию – это еще не полный перечень того, что предстоит сделать строителям. Площадку у станции необходимо будет облагородить и благоустроить, сделать ее функциональной для пассажиров.

С этой целью на площадке будут высажены деревья и поставлены лавочки. Кроме того, у станции расположатся остановки общественного транспорта.

Как отметил глава столичного стройкомплекса, благоустройство начнется уже через две недели. Он добавил, что площадь будет связана с расположенным по соседству Петровским парком. Кроме того, в будущем пешеходы смогут дойти от станции до спортивного парка, который расположится у реконструируемого в настоящий момент стадиона "Динамо".

Хуснуллин напомнил, что уже в следующем году будет открыт северо-западный и восточный участки Третьего пересадочного контура. Они будут включать в себя станции "Нижняя Масловка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская улица". Северный же отрезок, который соединит "Нижнюю Масловку" и "Рубцовскую", будет готов в 2018-2019 годах.

По словам главы московского стройкомплекса, это позволит создать самый длинный маршрут метро в Европе протяженностью около 60 километров.

Он пройдет от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии до "Некрасовки" на Кожуховской ветке, соединив Новую Москву и удаленные районы юго-восточной части столицы.

Хуснуллин отметил, что полностью запустить Третий пересадочный контур планируется в 2020-2021 годах. При этом на многих станциях нового кольца для удобства пассажиров планируется организовать крупные транспортно-пересадочные узлы.

Стоит отметить, что Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия. Это новое кольцо столичной подземки, которое призвано разгрузить работающую практически на пределе своих возможностей кольцевую линию.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, запуск ТПК разгрузит станции подземки в центре города на 15-20%.

Третий пересадочный контур значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее. К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С новым кольцом время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут. А ведь в условиях мегаполиса порой важна каждая минута.

Всего длина Третьего пересадочного контура составит 60 километров. На нем расположится 31 станция. При этом в будущем от ТПК планируется тянуть радиальные ветки в те окраинные районы столицы, куда подземка пока еще не пришла. Таким образом, новое кольцо столичной подземки даст новый импульс развитию не только Московского метрополитена, но и всей транспортной системе города.