Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Столичное метеобюро предупреждает жителей Москвы о резком ухудшении погоды днем 3 июня. С 11:00 в городе будет свирепствовать сильный ветер с порывами, скорость которых может превышать 15 метров в секунду.
Предупреждение будет действовать до 20:00, передает "Интерфакс". Температура воздуха 3 июня будет колебаться в пределах +9...+11 градусов, местами возможны небольшие осадки.
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