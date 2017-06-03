Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Столичное метеобюро предупреждает жителей Москвы о резком ухудшении погоды днем 3 июня. С 11:00 в городе будет свирепствовать сильный ветер с порывами, скорость которых может превышать 15 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 20:00, передает "Интерфакс". Температура воздуха 3 июня будет колебаться в пределах +9...+11 градусов, местами возможны небольшие осадки.