Москвичам советуют не ждать хорошей погоды в конце июня

Последняя неделю июня не сможет порадовать жителей и гостей Москвы постоянной солнечной погодой, какую ждут большинство к концу первого летнего месяца. Температурный фон вернется в пределы нормы, однако повышение температуры до 27 градусов будет сопровождаться ливнями и грозами. "Уже в понедельник (26 июня. – Прим. ред.) столичный регион окажется в теплом секторе одного из скандинавских циклонов, он принесет нам грозовые облака", – цитирует РИА МО специалиста центра погоды "Фобос". "Ливни с грозами усилятся преимущественно во второй половине дня, и грозы будут сопровождаться сильным порывистым юго-западным ветром", – добавил специалист.

К 27 июня погода начнет постепенно успокаиваться, однако уже 30 июня столичный регион окажется во власти нового скандинавского циклона. Вероятность грозовых дождей вновь возрастет. Вместе с этим воздух вновь прогреется до 22-27 градусов.